Зеленський виступає на Генасамблеї ООН: трансляція

Чому присвячені дебати 78-ї Генасамблеї ООН

В Нью-Йорку стартувала 78-а сесія Генасамблеї ООН, на яку зберуться лідери 140 країн, щоб обговорити головні світові проблеми.

Заявлена тема цьогорічних дебатів - відновлення довіри та глобальної солідарності: прискорення дій щодо порядку денного до 2030 року та його цілей сталого розвитку для забезпечення миру, процвітання, прогресу та стійкості для всіх.

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель натякав, що однією з ключових тем дебатів, звісно ж, буде війна Росії проти України.

Минулого року Зеленський не був фізично присутній на засіданні Генасамблеї через вторгнення російських окупантів в Україну. А цього року серед тих, хто виступатиме на ГА ООН, не буде російського диктатора Володимира Путіна.

Про що планував говорити Зеленський

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк напередодні анонсував, що Зеленський, виступаючи в ООН, говоритиме про необхідність якнайшвидшої перемоги над Росією.

Також, за словами Подоляка, український президент наголосить, що "закінчення війни можна прискорити, якщо буде достатня кількість зброї для України".

А заступник керівника ОП Ігор Жовква у серпні розповідав, що промова Зеленського буде присвячена формулі миру, створенню спеціального трибуналу та компенсаційному механізму відшкодування збитків, завданих війною.

Які ще плани у Зеленського в США

Окрім виступу на дебатах Генасамблеї ООН, український президент планує низку двосторонніх зустрічей. Зокрема, вже були анонсовані переговори з польським президентом Анджеєм Дудою та ізраїльським прем'єром Біньяміном Нетаньяху.

Проте найважливішою двосторонньою зустріччю стануть переговори з президентом США Джо Байденом у Білому домі, які заплановані на 21 вересня. Очікується, що лідери держав говоритимуть про надання нового озброєння та продовження військової та фінансової підтримки України.

Також Зеленський планує зустрітися з сенаторами США. Ця зустріч відбудеться в той момент, як американський Конгрес розглядає виділення нових коштів на допомогу Україні.

Детальніше про візит до Вашингтону читайте в матеріалі РБК-Україна "Зеленський знову в США. Чого чекати від поїздки та чи повернеться він з ATACMS".

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