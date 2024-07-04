Зеленський висловився про участь РФ та Путіна у другому саміті миру

"Якщо наступний саміт миру буде йти по тому плану, який ми передбачаємо, другий саміт передбачає, що буде план з усіма пунктами як ми бачимо закінчення війни, і на нашому боці буде більшість світу. Якщо план буде готовий - ми організовуємо другий саміт миру і там повинні бути представники РФ, а хто це буде - ми подивимось", - сказав він.

При цьому президент сказав, що не впевнений, що саме Путін буде представляти Росію

"Мені здається, що він боїться виїзджати із Росії. Може до цього моменту в Кремлі буде інша людина, ну що ж - буде інша", - додав Зеленський.