Сили оборони України отримають новий пакет військової допомоги від США, в якому будуть додаткові боєприпаси та ракети як для нашої протиповітряної оборони, так і для завдання ударів по російських загарбниках.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, передає РБК-Україна з посиланням на відеозвернення глави держави.

"Сьогодні новий оборонний пакет від США для наших воїнів", - наголосив президент.

Так, у пакет, серед іншого, увійшли:

бронетехніка,

боєприпаси для ППО "Петріот",

боєприпаси для "Стінгерів",

боєприпаси для "Хаймарсів",

додаткові снаряди для артилерії

"Я дякую пану президенту (Джо) Байдену, Конгресу, обом партіям, та всім американцям", - зазначив Зеленський.

Відео: Володимир Зеленський висловився про новий пакет військової допомоги від США

Черговий пакет військової допомоги від США

27 червня США оголосили про чергову військову допомогу для України. З початку повномасштабного російського вторгнення це вже 41-й пакет, його вартість оцінюється в 500 млн доларів.

У Пентагоні наголосили, що допомогу Україні надають у рамках скорочення озброєнь США.

"Цей пакет вартістю до 500 мільйонів доларів включає ключові можливості для підтримки контрнаступальних операцій України, зміцнення її протиповітряної оборони, щоб допомогти Україні захистити свій народ", - уточнили у відомстві.

За словами держсекретаря США Ентоні Блінкена, цей пакет військової допомоги від Штатів підтримає поточні контрнаступальні операції ЗСУ.