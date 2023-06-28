Зеленський висловився про новий пакет військової допомоги від США
Сили оборони України отримають новий пакет військової допомоги від США, в якому будуть додаткові боєприпаси та ракети як для нашої протиповітряної оборони, так і для завдання ударів по російських загарбниках.
Про це заявив президент Володимир Зеленський, передає РБК-Україна з посиланням на відеозвернення глави держави.
"Сьогодні новий оборонний пакет від США для наших воїнів", - наголосив президент.
Так, у пакет, серед іншого, увійшли:
- бронетехніка,
- боєприпаси для ППО "Петріот",
- боєприпаси для "Стінгерів",
- боєприпаси для "Хаймарсів",
- додаткові снаряди для артилерії
"Я дякую пану президенту (Джо) Байдену, Конгресу, обом партіям, та всім американцям", - зазначив Зеленський.
Відео: Володимир Зеленський висловився про новий пакет військової допомоги від США
Черговий пакет військової допомоги від США
27 червня США оголосили про чергову військову допомогу для України. З початку повномасштабного російського вторгнення це вже 41-й пакет, його вартість оцінюється в 500 млн доларів.
У Пентагоні наголосили, що допомогу Україні надають у рамках скорочення озброєнь США.
"Цей пакет вартістю до 500 мільйонів доларів включає ключові можливості для підтримки контрнаступальних операцій України, зміцнення її протиповітряної оборони, щоб допомогти Україні захистити свій народ", - уточнили у відомстві.
За словами держсекретаря США Ентоні Блінкена, цей пакет військової допомоги від Штатів підтримає поточні контрнаступальні операції ЗСУ.
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