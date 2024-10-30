Зеленський висловився про можливість участі Путіна у саміті миру

Російський диктатор Володимир Путін не хоче брати участь у саміті миру. Він не знає, що робити після закінчення війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю президента України Володимира Зеленського для представників провідних ЗМІ країн Північної Європи.

Глава держави наголосив, що Україну необхідно посилити перед будь-якими переговорами.

За його словами, Київ готовий, щоб Росія взяла участь у другому саміті миру, але для цього має бути мирний план. Також необхідний план із залучення країн Глобального Півдня.

Зеленський запевнив, що Україна готова доповнювати свій план пунктами, які запропонують Китай, Бразилія та інші країни, якщо такі пункти будуть грунтуватися на Статуті ООН та допоможуть зупинити бойові дії.

"Ми готові, ми дуже відкриті. Але коли вони почули, що я готовий, вони сказали, що Україна хоче тільки свій план. Ні", - додав він.

Як зазначив президент, Київ у будь-якому разі підготує мирний план у листопаді і, якщо будуть пропозиції від інших країн, то може бути створено спільний план.

"Якщо вони (країни Глобального Півдня - ред.) хочуть запросити Путіна, добре, нехай запросять. Але є одна річ. Він не хоче, бо не знає, що робити після цієї війни, що він робитиме далі. У нас є наш план, але він має свій власний план", - підкреслив Зеленський.