Зеленський висловився про експорт дронів з України
Експорт українських дронів можливий лише до країн "Рамштайну". Адже вони допомагають нашій країні та виділяють кошти на виробництво безпілотників.
Як повідомляє РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський розповів під час інтерв'ю в ефірі телемарафону.
За словами Зеленського, він попросив міністра оборони Рустема Умєрова продумати, які можуть бути моделі експорту дронів з України.
"Я бачив вже пару ідей. Я виключаю момент експорту. Він дуже небезпечний. Якщо ми експортуємо комусь, а воно потім в Росії - раз. Друга історія - це мають бути тільки країни "Рамштайну", бо вони нам допомагали", - зазначив президент.
Він додав, що серед країн "Рамштайну" є ті, які давали Україні гроші на виробництво дронів.
"Тому я не проти, якщо щось розробиться. Але при всій повазі до Близькосхідних й інших країн - ті хто нам не допомагав зі зброєю, я не вважаю, що ми маємо право туди експортувати", - наголосив Зеленський.
Експорт дронів з України
Нагадаємо, днями французьке видання Le Monde повідомило, що від літа цього року туареги-повстанці з руху CSP на півночі Малі активно використовують українські безпілотники у боротьбі проти малійської хунти та ПВК "Вагнера".
За даними видання, Київ надає їм "стриману, але рішучу підтримку".
Однак в Україні спростували таку інформацію. Українське МЗС рішуче відкидає обвинувачення у нібито причетності держави до постачання безпілотників повстанцям у Малі.
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