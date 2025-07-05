Зеленський висловив співчуття через повінь в Техасі: фото і відео смертоносної стихії

"Наші співчуття Президенту США, американському народові та всім мешканцям Техасу, які постраждали від жахливих, смертоносних повеней", - пише президент.

Він висловив слова співчуття сім’ям понад двох десятків загиблих, і усім американським громадам, які постраждали від стихійного лиха.

"Cподіваємося, що зниклі, зокрема діти з літнього табору, якнайшвидше повернуться до безпечного місця. Бажаємо сил відважним рятувальникам і якнайшвидшого відновлення постраждалим від повені регіонам", - резюмував Зеленський.

Що передувало

Нагадаємо, що в п'ятницю на центральну частину округу Керр, штат Техас, обрушилися сильні зливи. За лічені години ситуація призвела до того, що були жертви.

За останніми даними, внаслідок того, що сталося, 27 осіб, включно з 9 дітьми, загинули. Крім того, зниклими безвісти вважаються ще 27 дівчаток, які відпочивали в літньому таборі.

Через сильну повінь в округах Техасу було оголошено надзвичайний стан, безліч доріг зруйновано, а телефонні лінії не працюють.

Згідно із заявою влади, рівень річки Гаудалупе піднявся майже на 8 метрів менше ніж за годину. Повінь, що послідувала за цим, змила будинки на колесах, авто і дачні будиночки.

На ситуацію відреагував президент США Дональд Трамп, назвавши подію "шокуючою" і "жахливою". Він заявив, що його адміністрація тісно співпрацює з владою штату, щоб подолати кризу. Також він повідомив, що в Техас попрямувала міністр внутрішньої безпеки Крісті Ноем.

Зі свого боку губернатор Техасу Грег Еббот надав рятувальникам доступ до всіх потрібних ресурсів, заявивши, що пошуки зниклих будуть вестися безперервно.

Фото: репортаж CNN на одному з місць подій (скріншот)

Також ЗМІ писали, що неушкодженими евакуйовано 850 осіб і ще 8 - постраждали.

Крім того, повідомляється, що влада не провела евакуацію заздалегідь, оскільки "не знала, що буде така повінь".