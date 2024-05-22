Зеленський вирушить до Франції, щоб попросити НАТО збивати ракети РФ, - Politico

Джерела видання вказують, що Зеленський може відвідати Францію вже наступного місяця.

"Україна відчайдушно потребує постійної підтримки та світової уваги, і ця поїздка дасть йому час зустрітися зі світовими лідерами, включно з президентом Джо Байденом, щоб відстоювати інтереси своєї країни", - пишуть журналісти.

Зеленський, як очікується, скористається цією поїздкою, щоб закликати до більшої військової підтримки з боку Заходу і попросити НАТО збивати російські ракети над Україною, як це зробили США і Велика Британія, коли Іран напав на Ізраїль.

Візит до Італії

Politico пише, що потім Зеленський планує вирушити до Італії на зустріч G7. Протягом кількох місяців члени групи обговорювали доцільність використання сотень мільярдів заарештованих російських активів для зміцнення оборони та економіки України, посилаючись на юридичні загадки і побоювання, що Москва може зробити те ж саме із західними країнами.

США та Велика Британія рішуче підтримали цю ідею, тоді як деякі європейські члени, зокрема Німеччина, налаштовані більш скептично. Це питання схвилювало попередню зустріч міністрів фінансів "Великої сімки", на якій глава Європейського центрального банку Крістін Лагард рішуче виступила проти повної конфіскації російських активів для надання кредиту Україні.

"Зеленський, найімовірніше, скористається цією можливістю, спілкуючись із главами держав і урядів, щоб спробувати переконати тих, хто ще сумнівається", - йдеться в матеріалі.

Politico нагадало, що в січні Зеленський ставив запитання з приводу 300 млрд доларів заарештованих активів РФ і говорив "чому б не використати їх".