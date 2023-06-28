Зеленський вирішив провести зустріч з бізнесом без олігархів

На зустрічі будуть присутні не лише керівники великих компаній, а й представники ділових асоціацій, зокрема Європейської бізнес-асоціації та Американської торгової палати.

Така зустріч стане першою з лютого 2022 року. Тоді вона відбулася за день до початку повномасштабного вторгнення Росії. На ній були присутні й олігархи, але на майбутній зустрічі їх не буде.

"Зараз ухвалено рішення нікого з олігархів не кликати", - розповіло джерело РБК-Україна.

Співрозмовник зазначив, що на зустрічі планується обговорити основні питання, які турбують бізнес, у тому числі й податкову реформу. Вона може передбачати зниження податкового тиску після завершення війни з Росією.

"Потрібно почути, що саме зараз турбує бізнес і що можна вже зробити, щоб йому було легше працювати", - додало джерело.

Нагадаємо, в Україні підняли тарифи на світло для бізнесу майже вдвічі. Нововведення почнуть діяти вже з 1 липня.

Також ми писали, що згідно з даними опитувань, в Україні половина бізнесу заявляє про пошкодження виробничих потужностей через війну, яку почали росіяни.