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Зеленський про винищувачі: не треба гадати, яке число буде виглядати безпечно поряд з F

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Не важливо, які винищувачі отримає Україна, головне, щоб постачання авіації тривали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на промову президента України Володимира Зеленського у Варшаві.

"Треба лише не зупинятися у солідарності. Коли битва вимагає артилерії, її варто надавати. Коли перемога потребує танків, їхній гуркіт має зазвучати на передовій", - заявив він.

За його словами, лідерство Польщі виявилося в танковій коаліції, і Зеленський вірить, що вона також виявиться і в авіаційній.

"Коли незалежність потребує повітря, не треба звертати увагу на те, як відреагує Росія на літаки у нас. Не варто гадати, яке число виглядатиме безпечніше поруч з літерою F. 16 чи якесь інше. Потрібно діяти. Так само, як ваше лідерство проявилося в танковій коаліції, вірю, що так само проявиться і в авіаційній", - заявив президент.

Нагадаємо, сьогодні президент Польщі Анджей Дуда анонсував передачу Україні ще чотирьох винищувачів МіГ-29.

Раніше Польща оголосила, що надала Україні свої винищувачі МіГ-29, проте раніше їхня кількість не озвучувалася.

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