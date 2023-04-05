Зеленский об истребителях: не надо гадать, какое число будет выглядеть безопасно рядом с F

"Надо только не останавливаться в солидарности. Когда битва требует артиллерии, ее стоит предоставлять. Когда победа требует танков, их грохот должен зазвучать на передовой", - заявил он.

По его словам, лидерство Польши проявилось в танковой коалиции, и Зеленский верит, что она также проявится и в авиационной.

"Когда независимость требует воздуха, не надо обращать внимание на то, как отреагирует Россия на самолеты у нас. Не стоит гадать, какое число будет выглядеть безопаснее рядом с буквой F. 16 или какое-то другое. Нужно действовать. Так же, как ваше лидерство проявилось в танковой коалиции, верю, что так же проявится и в авиационной", - заявил президент.

Напомним, сегодня президент Польши Анджей Дуда анонсировал передачу Украине еще четырех истребителей МиГ-29.

Ранее Польша объявила, что предоставила Украину свои истребители МиГ-29, однако ранее их количество не озвучивалось.

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