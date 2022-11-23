Зеленський про ракетні удари: Росія довела, що є країною-терористом
Росія вкотре довела, що є країною-терористом, завдавши ракетних ударів по українських об'єктах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента Володимира Зеленського.
"Сьогодні Європарламент визнав Росію країною-спонсором тероризму. Зрештою, дякую всім європарламентаріям. Росія довела всьому світу, що все це правда, застосувавши 67 ракет по нашій інфраструктурі, по нашій енергетиці, по звичайним людям. Результат трагічний - велика кількість поранених, є загиблі", - зазначив він.
За його словами, над відновленням енерго- та водопостачання працюють усі служби та місцева влада.
"Завдання поставимо, все це відновимо і все це пройдемо, тому що ми з вами незламний народ", - додав він.
Нагадаємо, сьогодні внаслідок масованих ударів багато регіонів залишилися без світла. Детальніше читайте у матеріалі РБК-Україна .
На даний момент відомо про щонайменше шість загиблих в результаті ракетних атак.
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