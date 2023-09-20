Зеленський вимагає повного виводу військ РФ з України, включно з "коритами" Чорноморського флоту

За його словами, тільки повне виконання двох пунктів зможе гарантувати мир та безпеку в Україні. Тільки виконання цих пунктів сприятиме повному припиненню бойових дій.

"Перше - це повне виведення усіх російських військ та військових формувань, включно з Чорноморським флотом Росії або тими дірявими коритами, які від нього залишаться за час війни", - сказав президент.

Окрім цього РФ має вивести усіх найманців та квазівійськові формування з усієї суверенної території України в межах наших міжнародно визнаних кордонів 1991 року.

"Друге: повне повернення Україні ефективного контролю над усім нашим державним кордоном та виключною економічною зоною – в Чорному та Азовському морях, а також в Керченській протоці", - заявив Зеленський.

Більше заяв з виступу українського президента на ГА ООН читайте в матеріалі РБК-Україна.

Радбез ООН з Лавровим, але без Макрона та Сунака

На сьогоднішньому засіданні Радбезу ООН будуть присутні лідери держав-учасниць Ради безпеки. Проте засідання пропустять французький президент Еммануель Макрон (через запланований візит британського короля Чарльза III) та Ріші Сунак (через насичений графік).

Не буде на Радбезі ООН і російського диктатора Володимира Путіна, але, оскільки Москва не може пропустити нагоди скористатися майданчиком для поширення своєї пропаганди, то на засідання відправили главу МЗС Сергія Лаврова.

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