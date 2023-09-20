Зеленский требует полного вывода войск РФ из Украины, включая "корыта" Черноморского флота

По его словам, только полное выполнение двух пунктов сможет обеспечить мир и безопасность в Украине. Только выполнение этих пунктов будет способствовать полному прекращению боевых действий.

"Первое - это полный вывод всех российских войск и военных формирований, включая Черноморский флот России или те дырявые корыта, которые от него останутся за время войны", - сказал президент.

Кроме этого, РФ должна вывести всех наемников и квазивоенные формирования со всей суверенной территории Украины в пределах наших международно признанных границ 1991 года.

"Второе: полный возврат Украине эффективного контроля над всей нашей государственной границей и исключительной экономической зоной - в Черном и Азовском морях, а также в Керченском проливе", - заявил Зеленский.

Больше заявлений по выступлению украинского президента на ГА ООН читайте в материале РБК-Украина ..

Совбез ООН с Лавровым, но без Макрона и Сунака

На сегодняшнем заседании Совбеза ООН будут присутствовать лидеры государств-участников Совбеза. Однако заседание пропустят французский президент Эммануэль Макрон (через запланированный визит британского короля Чарльза III) и Риши Сунак (через насыщенный график).

Не будет на Совбезе ООН и российского диктатора Владимира Путина, но поскольку Москва не может упустить возможность воспользоваться площадкой для распространения своей пропаганды, то на заседание отправили главу МИД Сергея Лаврова.

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