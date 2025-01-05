Зеленський вилаявся в інтерв'ю через те, що Захід не допоміг Україні перед вторгненням РФ

Глава держави розповів, що перед великою війною він не просив у партнерів докази щодо намірів Росії здійснити вторгнення. Однак він просив, передусім у США, надати дві речі - посилити Україну зброєю, але найкраще - передумовами, щоб не було ніякої війни. Зокрема, ввести санкції.

"Тобто залякайте його. Не кажіть будь ласка "якщо він прийде, якщо він пройде через кордони, якщо він буде вбивати, ми введемо санкції". Ну це ху**я, вибачте. Реально", - заявив Зеленський.

Після цього журналіст спитав президента, чи вважає він, що Україні не надали допомогу. На що Зеленський сказав, що були лише слова і їх було набагато.

"Я вважаю, що ні, це факт. Ми не отримували допомогу. Якщо ми будемо вважати, що слова це допомога, ну тоді ми отримали їх дуже багато, бо слів було зайве. Навіть більше, ніж зайве", - резюмував президент.