Зеленський відзначив успіхи українських військових на фронті
Президент Володимир Зеленський відзначив успіхи українських військовослужбовців на фронті протягом 4 листопада.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення глави держави.
"На півдні, як завжди, хороші здобутки у бійців 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка. Знищують техніку ворога, російську живу силу. На відмінно працюють і бійці 406-ї окремої артилерійської бригади - дуже влучно", - зазначив політик.
Зеленський вказав, що протягом цієї доби в більшості регіонів нашої країни кілька разів оголошувалася повітряна тривога. Були збиті Shahed-136 і "Калібри".
Зокрема 8 дронів-камікадзе знищені підрозділом 301-го Нікопольського зенітного ракетного полку, а дві ракети - підрозділами повітряних командувань "Південь" і "Центр".
Президент подякував військовим за цей результат.
Нагадаємо, ЗСУ знищили 3 російські склади з боєприпасами у Херсонській області.
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