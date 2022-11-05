ua ru
Сб, 05 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Зеленський відзначив успіхи українських військових на фронті

Новость на русском →
Субота 05 листопада 2022 04:47
Зеленський відзначив успіхи українських військових на фронті Фото: Президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Олег Васьків

Президент Володимир Зеленський відзначив успіхи українських військовослужбовців на фронті протягом 4 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення глави держави.

"На півдні, як завжди, хороші здобутки у бійців 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка. Знищують техніку ворога, російську живу силу. На відмінно працюють і бійці 406-ї окремої артилерійської бригади - дуже влучно", - зазначив політик.

Зеленський вказав, що протягом цієї доби в більшості регіонів нашої країни кілька разів оголошувалася повітряна тривога. Були збиті Shahed-136 і "Калібри".

Зокрема 8 дронів-камікадзе знищені підрозділом 301-го Нікопольського зенітного ракетного полку, а дві ракети - підрозділами повітряних командувань "Південь" і "Центр".

Президент подякував військовим за цей результат.

Нагадаємо, ЗСУ знищили 3 російські склади з боєприпасами у Херсонській області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Війна Росії проти України
NEWS
США передадуть Україні бронемашини M1117 та дрони Phoenix Ghost: що про них відомо
США передадуть Україні бронемашини M1117 та дрони Phoenix Ghost: що про них відомо
DAILY
Статут не писаний. Як Чернишова призначили головою "Нафтогазу" і що могло цьому завадити
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Статут не писаний. Як Чернишова призначили головою "Нафтогазу" і що могло цьому завадити