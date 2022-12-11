Зеленський відзначив державними стипендіями 100 громадян України

Володимир Зеленський підписав низку важливих указів про призначення державних стипендій. Зокрема відзначив 100 громадян України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення українського президента.
"Пану Едему Бекірову призначена державна стипендія імені Левка Лук'яненка", - розповів політик.
Зеленський пояснив, що цією спеціальною стипендією підтримують тих, хто був звільнений з полону окупантів, кого врятували від російських репресій.
"Іншими державними стипендіями відзначені видатні діячі нашої науки, нашої культури, нашого мистецтва. Загалом 100 українців і українок", - додав президент.
Нагадаємо, Зеленський посмертно нагородив поліцейських, котрі 7 грудня загинули від російських мін у Херсонській області.
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