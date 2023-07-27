Зеленський відвідав Очаків та зустрівся з військовими медиками

"Стабілізаційний медпункт в Очакові. Тут отримують медичну допомогу поранені на передовій захисники України. Мав честь особисто вручити військовим медикам державні нагороди", - зазначив Зеленський.

Він додав, що пишається всіма, хто захищає нашу державу, та вдячний усім, хто рятує людей.

Обстріли Очакова

Варто зауважити, що Очаков з початку повномасштабної війни перебував під постійними обстрілами російських окупантів. Це було пов'язано з тим, що ворог узяв під контроль Кінбурнську косу, тому місто опинилося в радіусі дії артилерії РФ.

Зокрема, кілька днів тому противник вдарив по бібліотеці Очакова. Там почалася пожежа, обійшлося без жертв та постраждалих.

Також тиждень тому росіяни обстріляли багатоповерхівку в Очакові. Тоді постраждали мирні мешканці.