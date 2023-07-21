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Окупанти обстріляли бібліотеку в Очакові, виникла пожежа

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Очаків, Миколаївська область, П'ятниця 21 липня 2023 09:33
Окупанти обстріляли бібліотеку в Очакові, виникла пожежа Фото: окупанти обстріляли бібліотеку в Очакові, виникла пожежа (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Зранку 21 липня російські війська обстріляли Очаків у Миколаївській області. Внаслідок чого виникла пожежа у місцевій бібліотеці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника поліції Миколаївської області Сергія Шайхета.

"Сьогодні зранку орки знову обстріляли Очаків. Цього разу їхньою ціллю була місцева бібліотека", написав Шайхет.

За його словами, рятувальники швидко локалізували пожежу, що виникла внаслідок обстрілів. Обійшлося без постраждалих.

Наразі поліцейські та інші профільні служби оглядають місце події та документують воєнний злочин окупантів.

Удари РФ по Очакову та Миколаївській області

Місто Очаків у Миколаївській області розташоване на північному березі Дніпровсько-Бузького лиману, воно регулярно піддається ворожим обстрілам. За словами голови поліції Миколаївської області Сергія Шайхета, окупанти періодично обстрілюють місто, застосовуючи РСЗВ.

Зокрема, російські війська 19 липня обстріляли Очаків, постраждала житлова пʼятиповерхівка в центрі міста. Унаслідок ворожої атаки поранений чоловік.

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