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Зеленский посетил Очаков и встретился с военными медиками

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Очаков, Четверг 27 июля 2023 20:41
Зеленский посетил Очаков и встретился с военными медиками Фото: президент Украины Владимир Зеленский вручил награды медикам в Очакове (president.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 27 июля, посетил город Очаков Николаевской области. Там он встретился с военными медиками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу государства в Telegram.

"Стабилизационный медпункт в Очакове. Здесь получают медицинскую помощь раненые на передовой защитники Украины. Имел честь лично вручить военным медикам государственные награды", - отметил Зеленский.

Он добавил, что гордится всеми, кто защищает наше государство, и благодарен всем, кто спасает людей.

Обстрелы Очакова

Стоит заметить, что Очаков с начала полномасштабной войны находился под постоянными обстрелами российских оккупантов. Это было связано с тем, что враг взял под контроль Кинбурнскую косу, поэтому город оказался в радиусе действия артиллерии РФ.

В частности, несколько дней назад противник ударил по библиотеке Очакова. Там начался пожар, обошлось без жертв и пострадавших.

Также неделю назад россияне обстреляли многоэтажку в Очакове. Тогда пострадали мирные жители.

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Владимир Зеленский Николаевская область Война России против Украины
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