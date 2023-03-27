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Зеленський відвідав Дніпропетровську область слідом за Запорізькою

Фото: президент України Володимир Зеленський відвідав Дніпропетровську область (president.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 27 березня, приїхав до Дніпропетровської області. Зокрема він відвідав Нікопольський район.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу держави у Facebook.

"У Дніпропетровській області відвідав Нікопольський район, який постійно зазнає ворожих обстрілів. Обговорив наслідки терористичних ударів по Нікополю, Марганцю та іншим населеним пунктам регіону", - написав Зеленський.

За його словами, близько 5 тисяч будівель у районі було пошкоджено, серед них медичні та освітні заклади. Потерпілим надають необхідну допомогу.

"Дякую кожному, хто працює задля відновлення та повернення нормального життя нашим людям! Все відбудуємо та відновимо", - додав президент.

Нагадаємо, Зеленський також сьогодні відвідав Запорізьку область . Він провів нараду щодо ситуації в регіоні .

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