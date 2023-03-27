Зеленський відвідав Дніпропетровську область слідом за Запорізькою

"У Дніпропетровській області відвідав Нікопольський район, який постійно зазнає ворожих обстрілів. Обговорив наслідки терористичних ударів по Нікополю, Марганцю та іншим населеним пунктам регіону", - написав Зеленський.

За його словами, близько 5 тисяч будівель у районі було пошкоджено, серед них медичні та освітні заклади. Потерпілим надають необхідну допомогу.

"Дякую кожному, хто працює задля відновлення та повернення нормального життя нашим людям! Все відбудуємо та відновимо", - додав президент.