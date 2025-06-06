Зеленський відвідає Австрію: ЗМІ дізналися дату

Президент України Володимир Зеленський полетить до Австрії. Імовірно, його візит відбудеться в середині червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kronen Zeitung .

За даними видання, глава української держави прибуде до Відня вже 16 червня.

Глава української держави зустрінеться з федеральним президентом Александром Ван дер Белленом і представниками уряду. Йдеться про міністрів усіх партій, зокрема й міністра закордонних справ Беату Майнль-Райзінгер, яка приїжджала до Києва.

Такі чутки у ЗМІ вже викликали різку реакцію у лідера ультраправих Австрії Герберта Кікля. Він боїться, що поїздка Зеленського "робить Австрію потенційною мішенню в разі ескалації".

"Цей візит є ще однією ланкою в ланцюзі порушень нейтралітету і недостовірної політики нейтралітету останніх років. Австрія як нейтральна держава має бути миротворцем і посередником, а не стороною війни", - стверджує він.