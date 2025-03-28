Зеленський відреагував на заяву Путіна про вибори і "тимчасове управління" в Україні

За словами Зеленського, реакція міжнародної спільноти на такі висловлювання була однозначною.

"Офіційно Білий дім вже відреагував на це, спростував це навіть як ідею, говорячи, що у нас легітимна влада і я законообраний президент, у нас обирає народ згідно з нашою Конституцією", - наголосив Зеленський.

Таку ж позицію, за його словами, висловили і європейські партнери, які не лише підтвердили легітимність української влади, а й наголосили, що "Путін є воєнним злочинцем".

Зеленський також зазначив, що заяви Путіна є черговою спробою відтягнути завершення війни.

"Питання не в тому, хто легітимний. Він постійно знаходить ту чи іншу причину, щоб не закінчувати війну", - пояснив президент.

На його думку, російський лідер боїться переговорів з Україною і особисто з ним.

"Він показує, що для нього Україна не є суб'єктом. Хоча я вважаю, що проблеми глибше, аргументів в перемовинах з українською стороною у нього немає. Він дійсно злочинець, напав на нас, його армія дійсно окупанти, знаходяться вони на нашій території незаконно. Все, що він робить, - відтягує будь-який процес перемовин і можливості кроків до закінчення війни. Тому ми говоримо, що тиску мало на нього.", - підсумував Зеленський.

Заява Путіна

Днями російський диктатор Володимир Путін знову повторив свої вигадки щодо того, уряд України є "нелегітимним".

Ба більше, Путін захотів, щоб в Україні було встановлено "тимчасове управління" під егідою ООН, США та європейських країн. Це нібито дозволило б провести вибори і "привести до влади дієздатний уряд" України.