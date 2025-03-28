Зеленский отреагировал на заявление Путина о выборах и "временном управлении" в Украине

По словам Зеленского, реакция международного сообщества на такие высказывания была однозначной.

"Официально Белый дом уже отреагировал на это, опроверг это даже как идею, говоря, что у нас легитимная власть и я законоизбранный президент, у нас избирает народ согласно нашей Конституции", - подчеркнул Зеленский.

Такую же позицию, по его словам, выразили и европейские партнеры, которые не только подтвердили легитимность украинской власти, но и отметили, что "Путин является военным преступником".

Зеленский также отметил, что заявления Путина являются очередной попыткой оттянуть завершение войны.

"Вопрос не в том, кто легитимен. Он постоянно находит ту или иную причину, чтобы не заканчивать войну", - пояснил президент.

По его мнению, российский лидер боится переговоров с Украиной и лично с ним.

"Он показывает, что для него Украина не является субъектом. Хотя я считаю, что проблемы глубже, аргументов в переговорах с украинской стороной у него нет. Он действительно преступник, напал на нас, его армия действительно оккупанты, находятся они на нашей территории незаконно. Все, что он делает, - оттягивает любой процесс переговоров и возможности шагов к окончанию войны. Поэтому мы говорим, что давления мало на него.", - подытожил Зеленский.

Заявление Путина

На днях российский диктатор Владимир Путин снова повторил свои выдумки о том, что правительство Украины является "нелегитимным".

Более того, Путин захотел, чтобы в Украине было установлено "временное управление" под эгидой ООН, США и европейских стран. Это якобы позволило бы провести выборы и "привести к власти дееспособное правительство" Украины.