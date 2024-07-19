Зеленський відреагував на замах на Фаріон

Реакція Зеленського

За словами президента, всі необхідні сили Національної поліції та СБУ задіяні для того, щоб встановити обставини цього злочину. Також вже відомо, що лікарі борються за життя Ірини Фаріон.

"Очевидно, що будь-яке насильство заслуговує лише на засудження і кожен, хто винен у цьому нападі, повинен понести повну відповідальність", - написав Зеленський.

Реакція Клименка

За словами очільника МВС, напад на Фаріон кваліфіковано як замах на умисне вбивство. Наразі відомо, що стан потерпілої тяжкий, а лікарі борються за її життя.

На місці події працюють правоохоронці та інші необхідні служби. Експерти вже мають покази свідків, опрацьовують дані з камер відеоспостереження.

"Розкриття злочину в активній фазі. Систематично отримую доповіді від керівництва поліції про вжиті заходи та встановлені обставини", - написав Клименко.

Він також звернувся до громадян, та попросив повідомляти, якщо ті мають якісь свідчення щодо замаху на Фаріон.

Замах на Фаріон

Сьогодні ввечері, 19 липня, на одній з вулиць Львову невідомий вчинив замах на жінку. Як з'ясувалося пізніше - постраждалою виявилась громадська активістка Ірина Фаріон.

Детально про те, чим відома Фаріон - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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