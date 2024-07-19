RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зеленский отреагировал на покушение на Фарион

Фото: президент Владимир Зеленский (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Министр внутренних дел Игорь Клименко и руководитель Службы безопасности Украины Василий Малюк держат на контроле поиски неизвестного, покушавшегося на Ирину Фарион во Львове 19 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента Владимира Зеленского и Telegram главы МВД Игоря Клименко.

Реакция Зеленского

По словам президента, все необходимые силы Национальной полиции и СБУ задействованы для установления обстоятельств этого преступления. Также уже известно, что врачи борются за жизнь Ирины Фарион.

"Очевидно, что любое насилие заслуживает только осуждения и каждый, кто виноват в этом нападении, должен понести полную ответственность", - написал Зеленский.

Реакция Клименко

По словам главы МВД, нападение на Фарион квалифицировано как покушение на умышленное убийство. Пока известно, что состояние пострадавшей тяжелое, а врачи борются за ее жизнь.

На месте происшествия работают правоохранители и другие необходимые службы. Эксперты уже имеют свидетельские показания, прорабатывают данные с камер видеонаблюдения.

"Раскрытие преступления в активной фазе. Систематически получаю доклады от руководства полиции о принятых мерах и установленных обстоятельствах", - написал Клименко.

Он также обратился к гражданам, и попросил сообщать, если у них есть какие-то свидетельства о покушении на Фарион.

Покушение на Фарион

Сегодня вечером, 19 июля, на одной из улиц Львова неизвестный покушался на женщину. Как выяснилось позже – пострадавшей оказалась общественная активистка Ирина Фарион.

Подробно о том, чем известна Фарион – читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийМинистерство внутренних дел УкраиныИрина Фарион