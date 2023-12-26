Зеленський відреагував на законопроект про зміни в мобілізації

"Сьогодні почалася дискусія щодо нових правил мобілізації... Буде правильним, щоб такі норми обговорювалися та приймалися не кулуарно, а так, щоб люди розуміли, яке бачення у військового командування, які мотиви у тих чи інших правил та вимог, що пропонують депутати та як вирішуються питання, які вже є у наших воїнів в Силах оборони", - сказав Зеленський.

Як наголосив президент, закон - це те, що стосується усіх та кожного в державі.

"Буде правильним, якщо на базі комітету ВР військові разом з депутатами визначилися з тим, як саме на законодавчому рівні має бути забезпечено наступний рік для наших Сил оборони. Чекаємо на остаточний текст закону", - додав він.

Законопроект про зміни в мобілізації

Вчора ввечері Кабінет міністрів вніс до Верховної ради законопроект про зміни в мобілізації. У документі, зокрема, пропонується знизити віковий поріг мобілізації з 27 до 25 років, скоротити перелік категорій, що не їй підлягають, а також розсилати повістки до ТЦК електронною поштою.

Відповідний законопроект внесли до парламенту після того, як Зеленський на підсумковій прес-конференції заявив, що Генштаб попросив додатково мобілізувати 450-500 тисяч осіб. Тоді президент наголошував, що для ухвалення такого рішення має бути комплексний план, який, серед іншого, торкнеться питань тих, хто воює з першого дня повномасштабного вторгнення.

Детальніше про зміни, які пропонує Кабмін, читайте у матеріалі "Нові правила. Що українцям чекати від великого законопроекту про мобілізацію: короткий переказ".

Крім того, сьогодні законопроект про зміни в мобілізації прокоментував головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Головком також провів сьогодні прес-конференцію, на якій, серед іншого, відповів на запитання щодо демобілізації військових, роботи ТЦК та ситуації на фронті.

РБК-Україна публікувало головні заяви Залужного з прес-конференції.

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