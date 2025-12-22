Зеленський відреагував на вкиди про "звільнення" Сибіги

Президент України Володимир Зеленський не збирається змінювати міністра закордонних справ. Чутки про звільнення Андрія Сибіги - фейк.

Про це у відповідь на запитання кореспондента РБК-Україна глава української держави заявив під час зустрічі з дипломатами.

"Я не збираюся змінювати міністра закордонних справ України ні сьогодні, ні завтра. І післязавтра теж. Ми працюємо командно", - зазначив Зеленський.

Він додав, що з великою повагою ставиться до роботи українських дипломатів і до роботи міністра закордонних справ Сибіги.

"Тому це дійсно виключно чутки від деяких депутатів", - запевнив президент.