Зеленський відреагував на вкиди про "звільнення" Сибіги

Київ, Понеділок 22 грудня 2025 18:28
UA EN RU
Зеленський відреагував на вкиди про "звільнення" Сибіги Фото: Володимир Зеленський, президент України (facebook.com/zelenskyy.official)
Автор: Іван Носальський, Олена Чернякова

Президент України Володимир Зеленський не збирається змінювати міністра закордонних справ. Чутки про звільнення Андрія Сибіги - фейк.

Про це у відповідь на запитання кореспондента РБК-Україна глава української держави заявив під час зустрічі з дипломатами.

"Я не збираюся змінювати міністра закордонних справ України ні сьогодні, ні завтра. І післязавтра теж. Ми працюємо командно", - зазначив Зеленський.

Він додав, що з великою повагою ставиться до роботи українських дипломатів і до роботи міністра закордонних справ Сибіги.

"Тому це дійсно виключно чутки від деяких депутатів", - запевнив президент.

Чутки про звільнення Сибіги

Нагадаємо, ще 12 грудня голова правління Інституту світової політики Віктор Шлінчак заявляв про те, що найближчим часом нібито буде призначено нового міністра закордонних справ.

Він стверджував, що Сибігу має замінити перший заступник глави МЗС Сергій Кислиця. Водночас Сибігу "відправлять" послом до Польщі.

Радник президента України Дмитро Литвин, коментуючи таку інформацію, наголосив, що це фейк.

Уже 17 грудня про "відставку" Сибіги написав нардеп Олексій Гончаренко. Він також стверджував, що міністр має стати послом України в Польщі.

Варто зауважити, що Сибіга став міністром закордонних справ України 5 вересня 2024 року. Його призначили замість Дмитра Кулеби. За кандидатуру Сибіги проголосували 258 народних депутатів.

До цього Сибіга обіймав посаду заступника керівника Офісу президента України. Його призначили 31 травня 2021 року.

