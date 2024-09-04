Зеленський відреагував на удари по Львову та Кривому Рогу

Що відомо про нічну атаку

Росія в ніч проти 4 вересня атакувала Україну ракетами та дронами. Окупанти підіймали у небо літаки Ту-22М3 та МіГ-31К, крім того, росіяни запускали "Шахеди".

У Львові було влучання, були атаковані два райони міста. Внаслідок атаки пошкоджені будинки, розбір завалів ще триває. Більшість пошкоджених будинків - це історична спадщина.

Станом на 9:20 відомо про сімох загиблих у Львові, серед них троє дітей. Ще понад 35 людей постраждали. Детальніше про наслідки удару по Львову - у матеріалі РБК-Україна.

Також росіяни вдарили по місту Кривий Ріг. Там пошкоджено готель, зруйновано з першого по п'ятий поверхи. Постраждали п'ять осіб.

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