Зеленський відреагував на слова Трампа: питання НАТО в угоді про надра немає і не було

Україна і США працюють над проектом угоди про надра. У документі не порушується питання українського членства в НАТО.
Про це під час спілкування з журналістами заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Він зазначив, що наразі над угодою в основному працюють американські та українські юристи.
При цьому глава держави відреагував на нещодавню заяву Трампа про те, що Україна нібито хоче підписати угоду зі США заради членства в НАТО.
"Що стосується цієї угоди і питання НАТО, питання НАТО в цій угоді немає і не було", - наголосив Зеленський.
До слова, угода про надра поки що перебуває на ранньому етапі обговорень, оскільки нещодавно США запропонували Україні повноцінний варіант документа. Спочатку сторони планували підписати рамкову угоду і тільки після цього перейти до повноцінної.
Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що "чув від журналістів" про намір президента України Володимира Зеленського підписати угоду про надра зі США заради "членства в НАТО або чогось подібного".
За його словами, таке питання "ніколи не обговорювалося". Також Трамп додав, що Україну не приймуть до НАТО.
Варто зауважити, що адміністрація президента США Дональда Трампа виступає проти членства України в НАТО.
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