Зеленський відреагував на слова Путіна про перемир'я: він фактично готує відмову

Російський диктатор Володимир Путін хоче відмовитися від пропозиції США про 30-денне перемир'я з Україною. Для цього він виставляє нездійсненні вимоги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.
"Зараз ми всі почули з Росії дуже передбачувані, дуже маніпулятивні слова Путіна у відповідь на ідею тиші на фронті - він фактично готує відмову станом на зараз", - зазначив глава української держави.
Зеленський звернув увагу, що Путін боїться напряму сказати Трампу про свій намір продовжувати війну і вбивати українців. Тому в Москві виставляють такі передумови для перемир'я, щоб "нічого не вийшло або не виходило якомога довше".
"Путін часто так робить - не каже "ні" напряму, але робить так, що практично тільки все затягує і унеможливлює нормальні рішення. Ми вважаємо, що це все зараз - чергові російські маніпуляції", - додав президент.
Він підкреслив, що США пропонували забезпечити контроль і верифікацію режиму тиші. І це реально організувати з урахуванням можливостей американців і європейців. За час дії припинення вогню можна підготувати відповіді на всі запитання про довгострокову безпеку та реальний мир і створити план завершення війни.
"Ми не ставимо умов, які щось ускладнюють. Це Росія робить. Як ми завжди і говорили, єдиний, хто буде все затягувати, єдиний, хто буде неконструктивний, - це Росія. Їм потрібна війна. Путін вкрав роки миру і продовжує цю війну - день за днем", - уточнив Зеленський.
За його словами, зараз необхідно тиснути на Росію і вводити санкції, які допоможуть змусити її завершити війну.
Нагадаємо, раніше російський диктатор Володимир Путін заявив про те, що він нібито "підтримує" ідею США запровадити режим припинення вогню між Україною і Росією на 30 днів, але його турбують "нюанси".
Зокрема, він боїться, що Україна використає цей час для посилення армії. Диктатор хоче гарантій, що такого не станеться.
Президент США Дональд Трамп, попри це, висловив сподівання, що Росія "вчинить правильно".
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