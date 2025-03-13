Зеленський відреагував на слова Путіна про перемир'я: він фактично готує відмову

"Зараз ми всі почули з Росії дуже передбачувані, дуже маніпулятивні слова Путіна у відповідь на ідею тиші на фронті - він фактично готує відмову станом на зараз", - зазначив глава української держави.

Зеленський звернув увагу, що Путін боїться напряму сказати Трампу про свій намір продовжувати війну і вбивати українців. Тому в Москві виставляють такі передумови для перемир'я, щоб "нічого не вийшло або не виходило якомога довше".

"Путін часто так робить - не каже "ні" напряму, але робить так, що практично тільки все затягує і унеможливлює нормальні рішення. Ми вважаємо, що це все зараз - чергові російські маніпуляції", - додав президент.

Він підкреслив, що США пропонували забезпечити контроль і верифікацію режиму тиші. І це реально організувати з урахуванням можливостей американців і європейців. За час дії припинення вогню можна підготувати відповіді на всі запитання про довгострокову безпеку та реальний мир і створити план завершення війни.

"Ми не ставимо умов, які щось ускладнюють. Це Росія робить. Як ми завжди і говорили, єдиний, хто буде все затягувати, єдиний, хто буде неконструктивний, - це Росія. Їм потрібна війна. Путін вкрав роки миру і продовжує цю війну - день за днем", - уточнив Зеленський.

За його словами, зараз необхідно тиснути на Росію і вводити санкції, які допоможуть змусити її завершити війну.