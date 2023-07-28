Зеленський відреагував на скандал з нардепом, який відпочивав на Мальдівах

Глава держави відреагував на скандал із народним депутатом Юрієм Арістовим, який "прославився" відпочинком на Мальдівах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського у Facebook .

Гарант конституції зазначив, що вважає рішення парламенту достроково припинити повноваження нардепа Юрія Арістова справедливим. А намір будь-якого посадовця поїхати кудись за кордон варто перевіряти до секунди.

"Сьогодні мінус один депутат Верховної Ради України. Справедливо. Якщо хтось дуже хоче відпочити від роботи на державу, то держава від таких осіб теж відпочине", - сказав президент України.

Скандал з Арістовим

Журналістам стало відомо, що заступник голови комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки нардеп Юрій Арістов у липні відпочивав із родиною в розкішному 5-зірковому готелі на Мальдівах. Варто зазначити, що вартість проживання там коштує не менше 100 тисяч гривень за добу для двох осіб.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що вимагатиме позбавлення мандата Арістова. Згодом нардеп сам написав заяву.

Сьогодні, 27 липня Генпрокурор повідомив про підозру народному депутату у внесенні посадовцем свідомо неправдивих відомостей до офіційних документів.