Зеленський відреагував на російський удар по Краматорську

Удар по готелю в Краматорську

Нагадаємо, що 24 серпня 2024 року, о 22:35, російські окупанти здійснили ракетний обстріл міста Краматорськ. Ворог вдарив ракетою "Іскандер", влучивши у готель "Сапфір".

Внаслідок атаки у Донецькій прокураторі повідомляли про шістьох постраждалих. Чотири журналісти іноземних медіа 38, 40, 41 та 46 років отримали мінно-вибухові травми, забій головного мозку, перелом ноги, контузії, різані рани та забої тіла. Ще серед постраждалих дві жінки 32 та 34 років, які під час атаки перебували у своїх оселях.

Проте зараз, як стало відомо, постраждали сім людей.

Крім того, з-під завалів готелю "Сапфір" деблокували тіло громадянина Британії, який загинув через російській обстріл.

За інформацією Reuters, в момент атаки в готелі перебували шість журналістів їхнього агентства. Один із співпрацівників вважається безвісти зниклим. У зв'язку з цим є припущення, що загиблою людиною може бути журналіст Reuters.

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