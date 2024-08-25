Зеленский отреагировал на российский удар по Краматорску

Удар по гостинице в Краматорске

Напомним, что 24 августа 2024 года, в 22:35, российские оккупанты осуществили ракетный обстрел города Краматорск. Враг ударил ракетой "Искандер", попав в гостиницу "Сапфир".

В результате атаки в Донецкой прокураторе сообщили о шести пострадавших. Четыре журналиста иностранных медиа 38, 40, 41 и 46 лет получили минно-взрывные травмы, ушиб головного мозга, перелом ноги, контузии, резаные раны и ушибы тела. Еще среди пострадавших две женщины 32 и 34 лет, которые во время атаки находились в своих домах.

Однако сейчас, как стало известно, пострадали семь человек.

Кроме того, из-под завалов гостиницы "Сапфир" деблокировали тело гражданина Британии, погибшего из-за российского обстрела.

По информации Reuters, в момент атаки в гостинице находились шесть журналистов их агентства. Один из сотрудников считается без вести пропавшим. В этой связи есть предположение, что погибшим человеком может быть журналист Reuters.

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