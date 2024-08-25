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Зеленський відреагував на російський удар по Краматорську

Неділя 25 серпня 2024 22:16
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Зеленський відреагував на російський удар по Краматорську Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Пізно вночі, 24 серпня, Росія завдала ракетного удару по готелю "Сапфір" в Краматорську Донецької області, внаслідок чого є загиблий та постраждалі. За це світ має не зупинятись і далі тиснути на державу-терориста.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення голови держави.

"І за все це світ має не зупинятись у тиску на державу-терориста. За ракетні удари, за КАБи, за штурми. Загалом за всю цю війну. Росія повинна бути змушена шукати миру", - наголосив президент.

Зеленський уточнив, що внаслідок удару російської ракети постраждали сім людей, одна людина загинула. Це було громадяни України, Америки та Британії. Серед постраждалих, зокрема, журналісти агентства Reuters.

"Звичайний міський готель був зруйнований російським "Іскандером"", - уточнив голова держави.

Удар по готелю в Краматорську

Нагадаємо, що 24 серпня 2024 року, о 22:35, російські окупанти здійснили ракетний обстріл міста Краматорськ. Ворог вдарив ракетою "Іскандер", влучивши у готель "Сапфір".

Внаслідок атаки у Донецькій прокураторі повідомляли про шістьох постраждалих. Чотири журналісти іноземних медіа 38, 40, 41 та 46 років отримали мінно-вибухові травми, забій головного мозку, перелом ноги, контузії, різані рани та забої тіла. Ще серед постраждалих дві жінки 32 та 34 років, які під час атаки перебували у своїх оселях.

Проте зараз, як стало відомо, постраждали сім людей.

Крім того, з-під завалів готелю "Сапфір" деблокували тіло громадянина Британії, який загинув через російській обстріл.

За інформацією Reuters, в момент атаки в готелі перебували шість журналістів їхнього агентства. Один із співпрацівників вважається безвісти зниклим. У зв'язку з цим є припущення, що загиблою людиною може бути журналіст Reuters.

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