Зеленский отреагировал на российский удар по Краматорску

Поздно ночью, 24 августа, Россия нанесла ракетный удар по гостинице "Сапфир" в Краматорске Донецкой области, в результате чего есть погибший и пострадавшие. За это мир должен не останавливаться и дальше давить на государство-террориста.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение главы государства.

Зеленский уточнил, что в результате удара российской ракеты пострадали семь человек, один человек погиб. Это были граждане Украины, Америки и Великобритании. Среди пострадавших, в том числе, журналисты агентства Reuters.

"И за все это мир должен не останавливаться в давлении на государство-террориста. За ракетные удары, за КАБы, за штурмы. В общем, за всю эту войну. Россия должна быть вынуждена искать мир", - подчеркнул президент.

Удар по гостинице в Краматорске

Напомним, что 24 августа 2024 года, в 22:35, российские оккупанты осуществили ракетный обстрел города Краматорск. Враг ударил ракетой "Искандер", попав в гостиницу "Сапфир".

В результате атаки в Донецкой прокураторе сообщили о шести пострадавших. Четыре журналиста иностранных медиа 38, 40, 41 и 46 лет получили минно-взрывные травмы, ушиб головного мозга, перелом ноги, контузии, резаные раны и ушибы тела. Еще среди пострадавших две женщины 32 и 34 лет, которые во время атаки находились в своих домах.

Однако сейчас, как стало известно, пострадали семь человек.

Кроме того, из-под завалов гостиницы "Сапфир" деблокировали тело гражданина Британии, погибшего из-за российского обстрела.

По информации Reuters, в момент атаки в гостинице находились шесть журналистов их агентства. Один из сотрудников считается без вести пропавшим. В этой связи есть предположение, что погибшим человеком может быть журналист Reuters.

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