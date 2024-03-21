Зеленський відреагував на ракетну атаку на Київ та показав наслідки

Глава держави відреагував на сьогоднішню ракетну атаку на Київ.

"Щодня, щоночі такий терор. Світова єдність здатна його зупиняти, коли допомагає нам системами ППО. Немає в російських терористів таких ракет, які могли б оминути захист "Петріотів" та інших провідних світових систем", - зазначив він.

При цьому Зеленський наголосив, що Україні потрібен захист від російських ракет - від Києва до Харкова, від Сум до Херсона, від Одеси до Донеччини. На думку президента, це цілком можливо, якщо у партнерів буде достатньо політичної волі.

"Ми повинні показати, що терор завжди у програші. Ми повинні довести Росії, що вона буде змушена змиритися з нормальним вільним життям в Україні. Нам потрібна підтримка партнерів. І я вдячний усім у світі, хто дійсно допомагає", - додав Зеленський.

Крім того, президент показав наслідки ворожої атаки на Київ.