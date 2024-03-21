Зеленський відреагував на ракетну атаку на Київ та показав наслідки

Україна потребує засобів для захисту від російських ракет. Для цього потрібно підтримка партнерів та політична воля союзників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського у Facebook.
Глава держави відреагував на сьогоднішню ракетну атаку на Київ.
"Щодня, щоночі такий терор. Світова єдність здатна його зупиняти, коли допомагає нам системами ППО. Немає в російських терористів таких ракет, які могли б оминути захист "Петріотів" та інших провідних світових систем", - зазначив він.
При цьому Зеленський наголосив, що Україні потрібен захист від російських ракет - від Києва до Харкова, від Сум до Херсона, від Одеси до Донеччини. На думку президента, це цілком можливо, якщо у партнерів буде достатньо політичної волі.
"Ми повинні показати, що терор завжди у програші. Ми повинні довести Росії, що вона буде змушена змиритися з нормальним вільним життям в Україні. Нам потрібна підтримка партнерів. І я вдячний усім у світі, хто дійсно допомагає", - додав Зеленський.
Крім того, президент показав наслідки ворожої атаки на Київ.
В ніч на 21 березня російська армія випустила по Україні 29 крилатих ракет Х-101/Х-555 зі стратегічних бомбардувальників, а також балістичну ракету "Іскандер-М" та ракету типу "Кинджал". Всі ракети було знищено у Київській області.
Головний удар був націлений на Київ. Прямого влучання ракет у столиці не було, але через падіння уламків збитих ракет у трьох районах були пошкодження.
За останніми даними, внаслідок ракетної атаки у Києві 13 людей постраждали. Відомо, що щонайменше двох осіб госпіталізували.
Детальніше про наслідки атаки на Київ - у матеріалі РБК-Україна.
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