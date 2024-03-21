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Зеленський відреагував на ракетну атаку на Київ та показав наслідки

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Україна потребує засобів для захисту від російських ракет. Для цього потрібно підтримка партнерів та політична воля союзників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського у Facebook.

Глава держави відреагував на сьогоднішню ракетну атаку на Київ. 

"Щодня, щоночі такий терор. Світова єдність здатна його зупиняти, коли допомагає нам системами ППО. Немає в російських терористів таких ракет, які могли б оминути захист "Петріотів" та інших провідних світових систем", - зазначив він.

При цьому Зеленський наголосив, що Україні потрібен захист від російських ракет - від Києва до Харкова, від Сум до Херсона, від Одеси до Донеччини. На думку президента, це цілком можливо, якщо у партнерів буде достатньо політичної волі.

"Ми повинні показати, що терор завжди у програші. Ми повинні довести Росії, що вона буде змушена змиритися з нормальним вільним життям в Україні. Нам потрібна підтримка партнерів. І я вдячний усім у світі, хто дійсно допомагає", - додав Зеленський.

Крім того, президент показав наслідки ворожої атаки на Київ.

 

Обстріл Києва 21 березня

В ніч на 21 березня російська армія випустила по Україні 29 крилатих ракет Х-101/Х-555 зі стратегічних бомбардувальників, а також балістичну ракету "Іскандер-М" та ракету типу "Кинджал". Всі ракети було знищено у Київській області.

Головний удар був націлений на Київ. Прямого влучання ракет у столиці не було, але через падіння уламків збитих ракет у трьох районах були пошкодження.

За останніми даними, внаслідок ракетної атаки у Києві 13 людей постраждали. Відомо, що щонайменше двох осіб госпіталізували.

Детальніше про наслідки атаки на Київ - у матеріалі РБК-Україна.

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