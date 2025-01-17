Зеленський відреагував на ракетний удар по Кривому Рогу
Президент України Володимир Зеленський відреагував на обстріл Кривого Рогу 17 січня. Він заявив, що росіяни вдарили по місту балістичними ракетами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Зеленського в Facebook.
Глава держави наголосив, що внаслідок атаки пошкоджені звичайні житлові будинки, навчальний заклад, інша міська інфраструктура. На місці удару місці працюють рятувальники, екстрені служби. Триває рятувальна операція.
"На жаль, є загиблі. Станом на цей час відомо про чотири життя, які забрав цей удар. Мої співчуття рідним і близьким", - повідомив президент.
Він додав, що кожен такий терористичний удар - це чергове нагадування, з ким українці мають справу.
"Росія не зупиняється сама - її можна тільки зупинити спільним тиском. Тиском усіх у світі, хто цінує життя", - заявив Зеленський.
В Офісі генпрокурора повідомили, що розпочали розслідування за фактом ракетного удару по Кривому Рогу (ч. 2 ст. 438 КК України).
Правоохоронці зазначають, що станом на 14:00 відомо про чотирьох загиблих. Ще шестеро людей постраждали.
Фото: РФ вдарила балістикою по Кривому Рогу (t.me/pgo_gov_ua)
Удар по Кривому Рогу
Вдень 17 січня російські загарбники атакували Кривий Ріг. Як повідомив голова Дніпропетровської ОВА, внаслідок російської атаки пошкоджені навчальний заклад та житлова забудова.
В МВС уточнюють, що була частково зруйнована чотириповерхова будівля навчального закладу. Також пошкоджені два багатоквартирні будинки та господарча споруда. На четвертому поверсі одного з будинків виникла пожежа.
За попередніми даними, внаслідок обстрілу загинули четверо осіб. Ще шестеро отримали поранення, щонайменше троє з них у важкому стані.
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