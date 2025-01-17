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Зеленський відреагував на ракетний удар по Кривому Рогу

Кривий Ріг, П'ятниця 17 січня 2025 14:11
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Зеленський відреагував на ракетний удар по Кривому Рогу Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Президент України Володимир Зеленський відреагував на обстріл Кривого Рогу 17 січня. Він заявив, що росіяни вдарили по місту балістичними ракетами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Зеленського в Facebook.

Глава держави наголосив, що внаслідок атаки пошкоджені звичайні житлові будинки, навчальний заклад, інша міська інфраструктура. На місці удару місці працюють рятувальники, екстрені служби. Триває рятувальна операція.

"На жаль, є загиблі. Станом на цей час відомо про чотири життя, які забрав цей удар. Мої співчуття рідним і близьким", - повідомив президент.

Він додав, що кожен такий терористичний удар - це чергове нагадування, з ким українці мають справу.

"Росія не зупиняється сама - її можна тільки зупинити спільним тиском. Тиском усіх у світі, хто цінує життя", - заявив Зеленський.

В Офісі генпрокурора повідомили, що розпочали розслідування за фактом ракетного удару по Кривому Рогу (ч. 2 ст. 438 КК України).

Правоохоронці зазначають, що станом на 14:00 відомо про чотирьох загиблих. Ще шестеро людей постраждали.

Фото: РФ вдарила балістикою по Кривому Рогу (t.me/pgo_gov_ua)

Удар по Кривому Рогу

Вдень 17 січня російські загарбники атакували Кривий Ріг. Як повідомив голова Дніпропетровської ОВА, внаслідок російської атаки пошкоджені навчальний заклад та житлова забудова.

В МВС уточнюють, що була частково зруйнована чотириповерхова будівля навчального закладу. Також пошкоджені два багатоквартирні будинки та господарча споруда. На четвертому поверсі одного з будинків виникла пожежа.

За попередніми даними, внаслідок обстрілу загинули четверо осіб. Ще шестеро отримали поранення, щонайменше троє з них у важкому стані.

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