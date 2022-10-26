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Зеленський відреагував на ракетний обстріл Дніпра: пообіцяв справедливу відплату

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Київ, Середа 26 жовтня 2022 00:11
Зеленський відреагував на ракетний обстріл Дніпра: пообіцяв справедливу відплату Фото: президент України Володимир Зеленський (president gov ua)
Автор: Артур Родивилов

На російських терористів чекає справедлива відплата за ракетні удари по Дніпру, внаслідок яких загинула вагітна жінка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.

Він зазначив, що українці не пробачать терору, який проти них розгорнула Росія.

"Сьогодні стався черговий ракетний удар. У результаті в Дніпрі загинули двоє людей. Серед них вагітна жінка. Троє постраждалих госпіталізовано. Не пробачимо ніколи. Відплата буде справедливою і неминучою", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, у вівторок, 25 жовтня, російські окупанти завдали ракетного удару по Дніпру. Унаслідок атаки сталася пожежа на АЗС.

Також вранці 10 жовтня у Дніпрі пролунало кілька вибухів. Над містом здіймається дим.

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Володимир Зеленський Дніпропетровська область
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