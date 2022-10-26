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Зеленский отреагировал на ракетный обстрел Днепра: пообещал справедливое возмездие

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Киев, Среда 26 октября 2022 00:11
Зеленский отреагировал на ракетный обстрел Днепра: пообещал справедливое возмездие Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president gov ua)
Автор: Артур Родивилов

Российских террористов ждет справедливое возмездие за ракетные удары по Днепру, в результате которых погибли беременная женщина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украина Владимира Зеленского.

Он отметил, что украинцы не простят террор, который против них развернула Россия.

"Сегодня произошел очередной ракетный удар. В результате в Днепре погибли два человека. Среди них беременная женщина. Трое пострадавших госпитализированы. Не простим никогда. Возмездие будет справедливым и неизбежным", - говорится в заявлении.

Напомним, во вторник, 25 октября, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Днепру. В результате произошел пожар на АЗС.

Также утром 10 октября в Днепре прогремели несколько взрывов. Над городом вздымается дым.

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Владимир Зеленский Днепропетровская область
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