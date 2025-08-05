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Зеленський відреагував на нічну атаку: РФ вдарила балістикою та майже півсотнею БпЛА

Фото: Президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

У ніч на 5 серпня Росія здійснила масовану атаку по Україні з використанням балістичних ракет і майже півсотні безпілотників, більшість із яких - іранські "Шахеди".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави держави Зеленського.

За словами президента України Володимира Зеленського, сили протиповітряної оборони збили значну кількість дронів, проте були й влучання.

Найбільше постраждала Харківщина - у місті Лозова зафіксовано удари понад 25 дронами-камікадзе по об'єктах цивільної інфраструктури, зокрема залізниці, депо та вокзалу.

Внаслідок атаки загинула одна людина, ще десятеро постраждали, серед них - двоє дітей.

Підрозділи ДСНС працюють на місцях ударів з ночі. Медики надають допомогу всім постраждалим, зазначив президент.

Також під обстріли потрапили Запорізька, Одеська та Сумська області. У селі Біленьке Запорізького району РФ застосувала FPV-дрони — поранення отримали двоє місцевих жителів.

Президент наголосив на необхідності посилення санкцій проти Росії та країн, які допомагають обходити обмеження:

"Світ зараз бачить, що санкції проти Росії та вторинні санкції проти всіх, хто допомагає їй наживатися на нафті, можуть спрацювати, якщо будуть достатньо сильними", - наголосив він.

Зеленський подякував міжнародним партнерам, зокрема США, країнам ЄС та країнам "сімки", за підтримку та рішучі кроки в напрямку тиску на агресора.

Удар по Лозовій 5 серпня

У ніч на 5 серпня Росія атакувала Україну ракетами та дронами. Основний удар припав на місто Лозова в Харківській області.

За повідомленням мера Сергія Зеленського, це була наймасованіша атака на місто з початку повномасштабної війни.

Внаслідок удару було пошкоджено залізничний вокзал та інші об’єкти цивільної інфраструктури. Частина мешканців встигла сховатися в укриттях, однак є постраждалі.

Також через обстріл частина потягів курсує з затримками.

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