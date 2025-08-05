Зеленський відреагував на нічну атаку: РФ вдарила балістикою та майже півсотнею БпЛА

За словами президента України Володимира Зеленського, сили протиповітряної оборони збили значну кількість дронів, проте були й влучання.

Найбільше постраждала Харківщина - у місті Лозова зафіксовано удари понад 25 дронами-камікадзе по об'єктах цивільної інфраструктури, зокрема залізниці, депо та вокзалу.

Внаслідок атаки загинула одна людина, ще десятеро постраждали, серед них - двоє дітей.

Підрозділи ДСНС працюють на місцях ударів з ночі. Медики надають допомогу всім постраждалим, зазначив президент.

Також під обстріли потрапили Запорізька, Одеська та Сумська області. У селі Біленьке Запорізького району РФ застосувала FPV-дрони — поранення отримали двоє місцевих жителів.

Президент наголосив на необхідності посилення санкцій проти Росії та країн, які допомагають обходити обмеження:

"Світ зараз бачить, що санкції проти Росії та вторинні санкції проти всіх, хто допомагає їй наживатися на нафті, можуть спрацювати, якщо будуть достатньо сильними", - наголосив він.

Зеленський подякував міжнародним партнерам, зокрема США, країнам ЄС та країнам "сімки", за підтримку та рішучі кроки в напрямку тиску на агресора.