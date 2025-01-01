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Зеленський відреагував на наїзд авто на натовп у Новому Орлеані

Середа 01 січня 2025 22:03
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Зеленський відреагував на наїзд авто на натовп у Новому Орлеані Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Президент України Володимир Зеленський відреагував на інцидент з наїздом пікапа на натовп у Новому Орлеані. Він наголосив, що насильству, тероризму та будь-яким іншим загрозам людському життю немає місця у світі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу держави у соцмережі Х.

Зеленський зазначив, що Україна шокована звісткою про напад у Новому Орлеані, унаслідок якого загинули невинні люди й багато хто зазнав поранень.

Він висловив сподівання, що винних у цьому жахливому нападі буде притягнуто до відповідальності.

"Насильству, тероризму та будь-яким іншим загрозам людському життю немає місця в нашому світі, і з ними не можна миритися. Висловлюємо найщиріші співчуття родинам загиблих і бажаємо якнайшвидшого одужання всім пораненим", - додав президент.

Він наголосив, що Україна підтримує американський народ і засуджує насильство.

Наїзд на натовп у Новому Орлеані

Нагадаємо, сьогодні, 1 січня, у Новому Орлеані автомобіль влетів у натовп людей, які святкували Новий рік. Відомо, що 10 людей загинули, ще десятки - отримали поранення.

Згідно з даними ЗМІ, поліцейські застрелили водія, коли він вийшов з машини.

За словами президента США Джо Байдена, ФБР розслідує інцидент як терористичний акт. До того ж у водія авто знайшли прапор терористичного угруповання ІДІЛ.

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