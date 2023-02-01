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Зеленський відреагував на масштабні обшуки й звільнення у верхівці влади

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Україна, Середа 01 лютого 2023 23:17
Зеленський відреагував на масштабні обшуки й звільнення у верхівці влади Фото: президент Володимир Зеленський (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Правоохронці провели масштабні перевірки у різних державних структурах України. Стосовно багатьох чиновників було відкрито дисциплінарні провадження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента Володимира Зеленського.

"Дякую всім правоохоронцям, які сьогодні продемонстрували силу права й держави. Дякую уряду України за оперативне кадрове реагування", - сказав президент.

Він розповів, що знає про всі звільнення і зауважив, що справжніх змін можна досягти лише разом із впровадженням інституційних змін.

"Сьогодні ж Службою безпеки України, ДБР, Бюро економічної безпеки та прокуратурою в межах відкритих кримінальних проваджень проведено десятки обшуків та інших дій у різних регіонах і щодо різних осіб. Я не хочу давати політичних оцінок, які можуть бути використані цими особами в інтересах свого захисту. Але я бачу з реакції в суспільстві, що люди підтримують дії правоохоронців. Отже, рух до справедливості відчувається. І справедливість буде забезпечена", - заявив Зеленський.

Президент звернув увагу на важливість прозорості закупівлі у структурах Міністерства оборони та загалом сил оборони.

"Будь-яке внутрішнє постачання, будь-які закупівлі - усе має бути абсолютно таким же чистим і чесним, як зовнішнє постачання для нашої оборони. Хто цьому заважатиме, той не залишиться у відповідних структурах", - підкреслив він.

Нагада'мо, ранок 1 лютого в Україні почався з масових обшуків. Силовики завітали до олігарха Ігоря Коломойського, екс-глави МВС Арсена Авакова та депутата від забороненої партії ОПЗЖ Вадима Столара, а також низку держструктур.

Також у середу, 25 січня, стало відомо про звільнення керівників прокуратур у п'яти регіонах України.

Нагадаємо, заступник генерального прокурора Олексій Симоненко був у 10-денній відпустці у м. Марбелья (Іспанія), попри пряму заборону президента Володимира Зеленського, висловлену під час звернення до парламенту у грудні 2022 року.

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Володимир Зеленський Служба безпеки України
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