Зеленський відреагував на масовану атаку і показав її наслідки

"Цієї ночі ворог знову атакував Україну ракетами та БПЛА. Мішені терористів - мирні люди та об’єкти. Унаслідок ракетного удару по Умані пошкоджено близько 10 багатоквартирних будинків", - написав Зеленський.

Він повідомив, що в одному з будинків в Умані, де знищено цілий під’їзд, під завалами залишаються люди.

"На жаль, є постраждалі та загиблі, серед них дитина. У Дніпрі обстріл терористів забрав життя дитини. Мої співчуття всім, хто втратив своїх рідних і близьких через російський терор", - пише Зеленський.

Глава держави подякував Повітряним силам, зенітникам та усім, хто допомагає долати наслідки ворожих атак і захищає наших людей.

"Цей російський терор має отримати справедливу відповідь від України та світу. І отримає. Кожна така атака, кожне зло проти нашої країни і людей наближає державу-терориста лише до провалу й покарання, а не навпаки, як вони думають. Ми не забудемо жоден злочин, не дамо жодному окупанту уникнути відповідальності", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, що цієї ночі росіяни завдали масованого удару по Україні, випустивши 23 ракети (з них 21 збили).

Окупанти влучили по багатоквартирному будинку в Умані. За останніми даними, російські ракети забрали життя шести людей.

При цьому в Дніпрі результаті ракетного удару загинули дві людини.

Всі деталі цієї нічної ракетної атаки - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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