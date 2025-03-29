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Зеленський відреагував на масований обстріл Дніпра

Дніпро, Субота 29 березня 2025 11:43
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Зеленський відреагував на масований обстріл Дніпра Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Наталія Гурковська

Росія, обстрілюючи Україну, зокрема, влаштувавши масований удар по Дніпру, затягує війну. Окупнти і досі не відчувають належного тиску і реакції за свої дії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram президента України Володимира Зеленського.

Так, за словами Зеленського, протягом вчорашнього вечора та ночі Росія атакувала Україну - більше ніж 170 дронів, із них понад 100 "Шахедів", масований удар по Дніпровській, Київській, Сумській, Харківській, Хмельницькій областях

"Всю ніч у Дніпрі ліквідовували наслідки цієї атаки. Станом на зараз відомо про 4 людей, які загинули. Мої співчуття рідним і близьким", - написав він.

Президент нагадав, що двадцять одну людину поранено, серед них вагітна жінка, у місті зруйновано та пошкоджено звичайні житлові будинки, готельно-ресторанний комплекс, гаражі, СТО.

"На жаль, є руйнування в кожному регіоні, що був під ударом. Наша незмінна вдячність усім, хто допомагає людям на місцях після таких атак, рятує, надає медичну допомогу, розбирає завали", - зазначив Зеленський.

Президент підкреслив, що Росія глузує з миротворчих зусиль світу - затягує війну і чинить цей терор, бо досі не відчуває реального тиску.

"Дипломатія може спрацювати, але підкріплена кроками, які посилюють наших воїнів і позбавляють окупантів ресурсів для війни", - додав він.

Як зазначив глава держави, партнери знають, що може допомогти, який саме тиск, і це залежить від Америки, від Європи, від усіх у світі, хто хоче результативної дипломатії.

Обстріл РФ по Дніпру

Російські загарбники обстріляли Дніпро ввечері 28 березня. Зокрема, росіяни вдарили по відомому готельно-ресторанному комплексу Bartolomeo. Унаслідок атаки заклад було знищено.

Додамо, що в місті сталися кілька пожеж, четверо людей загинули, ще понад 20 були поранені. Зазначимо, що до цього РБК-Україна публікувало, як виглядає Дніпро після масованої атаки.

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