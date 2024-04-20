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Зеленський відреагував на голосування Конгресу США щодо допомоги Україні

Фото: український президент Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Палата представників США сьогодні, 20 квітня, схвалила законопроект про фінансування допомоги Україні. Це рішення зберегло правильний хід історії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського.

"Я вдячний Палаті представників Конгресу США, обом партіям і особисто спікеру Майку Джонсону за рішення, яке зберігає правильний хід історії. Демократія та свобода завжди матимуть значення у світі й ніколи не зазнають поразки, доки Америка допомагатиме їх захищати", - підкреслив президент.

Він наголосив, що сьогодні був ухвалений життєво важливий законопроект, який допоможе запобігти розповзанню війни, збереже тисячі й тисячі життів, а також зробить народи України та США сильнішими.

"Справедливий мир і безпека можуть бути досягнуті лише завдяки силі. Ми сподіваємося, що законопроєкти будуть підтримані в Сенаті та направлені на розгляд Президенту Байдену. Дякую, Америко!", - підкреслив глава держави.

РБК-Україна повідомляло, що в Конгресі США сьогодні, 20 квітня, схвалили допомогу Україні. Детальніше по те, що відбуватиметься з законопроектом далі, та коли Україна отримає допомогу - можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Ми також розповідали що раніше сьогодні Палата представників США схвалила передачу Україні заморожених активів РФ.

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