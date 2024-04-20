Зеленский отреагировал на голосование Конгресса США по помощи Украине

"Я благодарен Палате представителей Конгресса США, обеим партиям и лично спикеру Майку Джонсону за решение, которое сохраняет правильный ход истории. Демократия и свобода всегда будут иметь значение в мире и никогда не потерпят поражения, пока Америка будет помогать их защищать", - подчеркнул президент.

Он подчеркнул, что сегодня был принят жизненно важный законопроект, который поможет предотвратить расползание войны, сохранит тысячи и тысячи жизней, а также сделает народы Украины и США сильнее.

"Справедливый мир и безопасность могут быть достигнуты только благодаря силе. Мы надеемся, что законопроекты будут поддержаны в Сенате и направлены на рассмотрение Президенту Байдену. Спасибо, Америка!", - подчеркнул глава государства.