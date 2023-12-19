Зеленський відреагував на чутки про конфлікт із Залужним: у нас робочі стосунки

Президента запитали, чому він ніяк не відреагував на чутки про конфлікт із Залужним, які розповсюджували у ЗМІ.

"А навіщо комусь допомагати і розвивати цю тематику? Робочі в мене стосунки із Залужним. Він повинен відповідати за результат на полі бою, як головком. Разом з Генштабом. Є багато питань... Я вважаю, що бути головкомом - це честь. Я вважаю, що бути президентом - це честь", - наголосив Зеленський.

Він додав, що Україні потрібні тверді кроки та результати.

За словами глави держави, він не розвиває жодних особистостей чи складнощів з особистостями.

"Держава Україна - це не про особисте, це понад 40 мільйонів людей", - заявив президент.

Чутки про конфлікт із Залужним

Нагадаємо, раніше у ЗМІ неодноразово поширювали інформацію про те, що між Зеленським та Залужним розпочався конфлікт.

Це сталося після того, як головнокомандувач ЗСУ написав статтю для The Economist, в якій він заявив про помилки у веденні бойових дій та ризики позиційної війни.

Джерела РБК-Україна підтвердили, що відносини між Залужним та Зеленським погіршилися, але не так сильно, як про це пишуть окремі західні ЗМІ.