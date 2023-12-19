Зеленский отреагировал на слухи о конфликте с Залужным: у нас рабочие отношения

Президента спросили, почему он никак не отреагировал на слухи о конфликте с Залужным, которые распространяли в СМИ.

"А для чего кому-то помогать и развивать эту тематику? Рабочие у меня отношения с Залужным. Он должен отвечать за результат на поле боя, как главком. Вместе с Генштабом. Есть много вопросов… Я считаю, что быть главкомом - это честь. Я считаю, что быть президентом - это честь", - подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что Украине нужны твердые шаги и результаты.

По словам главы государства, он не развивает какие-либо личности или сложности с личностями.

"Государство Украина - это не о личном, это более 40 миллионов человек", - заявил президент.

Слухи о конфликте с Залужным

Напомним, ранее в СМИ неоднократно распространяли информацию о том, что между Зеленским и Залужным начался конфликт.

Это произошло после того, как главнокомандующий ВСУ написал статью для The Economist, в которой он заявил об ошибках в ведении боевых действий и рисках позиционной войны.

Источники РБК-Украина подтвердили, что отношения между Залужным и Зеленским ухудшились, но не так сильно, как об этом пишут отдельные западные СМИ.