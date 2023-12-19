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Зеленский отреагировал на слухи о конфликте с Залужным: у нас рабочие отношения

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него рабочие отношения с главнокомандующим Вооруженных сил Украины Валерием Залужным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию главы украинского государства.

Президента спросили, почему он никак не отреагировал на слухи о конфликте с Залужным, которые распространяли в СМИ.

"А для чего кому-то помогать и развивать эту тематику? Рабочие у меня отношения с Залужным. Он должен отвечать за результат на поле боя, как главком. Вместе с Генштабом. Есть много вопросов… Я считаю, что быть главкомом - это честь. Я считаю, что быть президентом - это честь", - подчеркнул Зеленский. 

Он добавил, что Украине нужны твердые шаги и результаты. 

По словам главы государства, он не развивает какие-либо личности или сложности с личностями. 

"Государство Украина - это не о личном, это более 40 миллионов человек", - заявил президент. 

Слухи о конфликте с Залужным

Напомним, ранее в СМИ неоднократно распространяли информацию о том, что между Зеленским и Залужным начался конфликт. 

Это произошло после того, как главнокомандующий ВСУ написал статью для The Economist, в которой он заявил об ошибках в ведении боевых действий и рисках позиционной войны. 

Источники РБК-Украина подтвердили, что отношения между Залужным и Зеленским ухудшились, но не так сильно, как об этом пишут отдельные западные СМИ.

 

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Владимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныВалерий Залужный