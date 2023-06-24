Зеленський відреагував на бунт Пригожина і звернувся до росіян

Україна точно зможе захистити Європу від будь-яких російських сил пропри те, хто ними командуватиме. Безпека східного флангу Європи тримається лише на українській обороні.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення глави держави.

"Сьогодні світ побачив, що господарі Росії нічого не контролюють. Взагалі нічого. Просто повний хаос. Повна відсутність якоїсь передбачуваності. І це на російській території, яка нашпигована зброєю", - заявив президент.

Він наголосив, що світ повинен не боятись, адже нас захищає наша єдність.

"Україна точно зможе захистити Європу від будь-яких російських сил – і не важливо, хто ними командує. Ми – захистимо. Безпека східного флангу Європи тримається лише на нашій обороні. І саме тому кожен прояв підтримки нашої оборони – це підтримка і вашої оборони, всіх у вільному світі", - додав він.

Звернення до росіян

Під час свого вечірнього відеозвернення глава держави російською звернувся до громадян Росії. Він наголосив, що чим довше росіяни будуть бездіяльні - то більше розвалу потім понесе їх держава.

"Скажу російською мовою. Людина з Кремля, очевидно, дуже боїться і, напевно, ховається десь, не показується. Упевнений, що вже не в Москві. Дзвонить кудись, випрошує там щось... Він знає, чого боїться, тому що він сам створив цю загрозу. Усе зло, усі втрати, уся ненависть - він це сам поширює. І що довше ще він зможе перебігати між своїми бункерами - то більше втратите ви всі... всі, хто пов'язаний із Росією", - сказав Зеленський.

Він наголосив, що росіяни мають діяти, адже саме від них залежить майбутнє їх країни.

"А що робитимете ви? Що довше ваші війська будуть на українській землі - то більше розвалу потім принесуть вони в Росію. Що довше буде ця людина в Кремлі - то більше буде катастроф", - наголосив президент.

Переворот у Росії

Між власником ПВК "Вагнера" і міністром оборони РФ Сергієм Шойгу вже кілька місяців триває конфлікт. Пригожин звинувачує Міноборони РФ у поразках в Україні.

Навесні він заявив, що буде виводити своїх бойовиків із Бахмута через нібито брак боєприпасів. У червні "вагнерівці" дійсно вийшли з Бахмута, а на позиціях їх замінила регулярна армія.

Учора конфлікт між Пригожиним та керівництвом РФ загострився. Засновник ПВК заявив, що російські війська нібито вдарили по тилу його найманців у Ростові. Він заявив, що збирається "йти на Москву", але почав із Ростова.

Після півночі Пригожин анонсував, що його війська вже перетнули державні кордони й зараз рухаються Ростовською областю, а вранці "вагнерівці" зайняли військові об'єкти в Ростові.

РБК-Україна пояснило, як Пригожин "піднявся" на війні в Україні та кинув виклик Путіну - читайте про це у нашому матеріалі.

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