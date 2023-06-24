Зеленский отреагировал на бунт Пригожина и обратился к россиянам

Украина точно сможет защитить Европу от любых российских сил, несмотря на то, кто ими будет командовать. Безопасность восточного фланга Европы держится только на украинской обороне.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение главы государства.

"Сегодня мир увидел, что хозяева России ничего не контролируют. Вообще ничего. Просто полный хаос. Полное отсутствие какой-то предсказуемости. И это на российской территории, которая нашпигована оружием", - заявил президент.

Он отметил, что мир должен не бояться, ведь нас защищает наше единство.

"Украина точно сможет защитить Европу от любых российских сил - и не важно, кто ими командует. Мы - защитим. Безопасность восточного фланга Европы держится только на нашей обороне. И именно поэтому каждое проявление поддержки нашей обороны - это поддержка и вашей обороны, всех в свободном мире", - добавил он.

Обращение к россиянам

Во время своего вечернего видеообращения глава государства на русском языке обратился к гражданам России. Он отметил, что чем дольше россияне будут бездействовать - тем больше развала потом понесет их государство.

"Скажу на русском языке. Человек из Кремля, очевидно, очень боится и, наверное, прячется где-то, не показывается. Уверен, что уже не в Москве. Звонит куда-то, выпрашивает там что-то... Он знает, чего боится, потому что он сам создал эту угрозу. Все зло, все потери, вся ненависть - он это сам распространяет. И чем дольше еще он сможет перебегать между своими бункерами - тем больше потеряете вы все... все, кто связан с Россией", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что россияне должны действовать, ведь именно от них зависит будущее их страны.

"А что будете делать вы? Чем дольше ваши войска будут на украинской земле - тем больше развала потом принесут они в Россию. Чем дольше будет этот человек в Кремле - тем больше будет катастроф", - подчеркнул президент.

Переворот в России

Между владельцем ЧВК "Вагнера" и министром обороны РФ Сергеем Шойгу уже несколько месяцев продолжается конфликт. Пригожин обвиняет Минобороны РФ в поражениях в Украине.

Весной он заявил, что будет выводить своих боевиков из Бахмута из-за якобы нехватки боеприпасов. В июне "вагнеровцы" действительно вышли из Бахмута, а на позициях их заменила регулярная армия.

Вчера конфликт между Пригожиным и руководством РФ обострился. Основатель ПИК заявил, что российские войска якобы ударили по тылу его наемников в Ростове. Он заявил, что собирается "уходить на Москву", но начал с Ростова.

После полуночи Пригожин анонсировал, что его войска уже пересекли государственные границы и сейчас двигаются по Ростовской области, а утром "вагнеровцы" заняли военные объекты в Ростове.

РБК-Украина объяснило, как Пригожин "поднялся" на войне в Украине и бросил вызов Путину – читайте об этом в нашем материале.

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